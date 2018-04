Milan, Galliani: "Vazquez a giugno? Vedremo..."

3 febbraio 2016

A poche ore dalla gara tra Palermo e Milan, Adriano Galliani ha risposto così alla domanda legata a un possibile futuro in rossonero di Vazquez: "Se verrà da noi a giugno? Vedremo..", la risposta dell'ad. Non è la prima volta che il nome del fantasista rosanero viene accostato al club di via Aldo Rossi. Già nella scorsa estate si era parlato di un interesse del Milan, ma Maurizio Zamparini aveva preferito di non cederlo.