Milan, Fofana per il centrocampo: tre difensori in uscita

2 gennaio 2018

Insomma Gattuso, ma anche i tifosi, non si aspettino chissà quali fuochi d'artificio invernale per mettere a posto una classifica ben più deludente del previsto dopo l'estate da protagonisti. Proprio l'undicesima piazza e la distanza siderale dal quarto posto non permette quell'extra budget in più che sarebbe potuto arrivare con la squadra in lotta per conquistare un posto Champions, anzi, in queste condizioni operare in maniera pesante sul mercato per la dirigenza rossonera è controproducente.



Innanzitutto l'ennesima rivoluzione cancellerebbe ogni traccia del progetto paventato in estate arrivando a certificare coi fatti il fallimento della strategia. No, il Milan e Gattuso dovranno essere bravi a ripartire nel girone di ritorno e valorizzare quei nomi che hanno scaldato l'estate rossonera da Kessie a Rodriguez, passando per Çalhanoglu, Bonucci e André Silva. Per il passato, ma anche per il futuro con il loro valore che al momento si è notevolmente abbassato sul mercato.



Qualche partenza ci sarà con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia. Paletta già da mesi sta cercando la sistemazione migliore, dalla Lazio che lo aveva corteggiato in estate salvo poi indietreggiare sulle sue richieste, all'Atalanta, passando per il Sassuolo alla ricerca dell'erede di Cannavaro per esperienza e affidabilità. Lascerà Milanello anche Gustavo Gomez con i contatti con il Boca Juniors che si sono intensificati anche sulla base di un prestito con riscatto. Infine Antonelli potrebbe andare via con la Fiorentina davanti a tutte.



In entrata Gattuso ha chiesto un centrocampista di qualità, gamba e tecnica per dare fiato a Kessie. Fofana dell'Udinese è il nome più caldo sulla lista, ma la formula dovrà soddisfare sia le esigenze rossonere che quelle friulane. Piace anche Jankto, mentre un ricambio in attacco per Suso sarà fatto solo in caso di occasione irrinunciabile. Un colpo alla Deulofeu per intenderci.