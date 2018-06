Milan, Falcao ora è vicinissimo: A. Silva in prestito al Monaco

8 giugno 2018

Il portoghese è quindi a un passo dall'addio dopo una sola stagione. Rino Gattuso avrebbe così l'attaccante tanto desiderato, che è mancato nella passata stagione. Un calciatore di esperienza, utile anche per un giovane come Cutrone. Per il club di via Aldo Rossi tutto è legato a quanto deciderà l'Uefa. In caso di esclusione dall'Europa League, il Milan si appellerà al Tas di Losanna che se dovesse cancellare la sentenza, spianerebbe la strada all'arrivo in rossonero di Falcao.