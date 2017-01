Milan, è ufficiale: Niang ha firmato con il Watford

26 gennaio 2017

Il Watford ha annunciato l'arrivo di Niang su Twitter, postando il video della maglia nel momento della stampa del numero, il 21, e del cognome, Niang. Poi il club inglese, nel comunicato, ha svelato in parte i termini dell'accordo con il Milan: arriva in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto da esercitare in estate.



In giornata il francese aveva sostenuto le visite mediche, prima di apporre la firma sul nuovo contratto. In precedenza erano emersi i dettagli del trasferimento, con il Watford che dovrebbe versare 750 mila euro al Milan per il prestito. Poi la questione riscatto: dovrebbe essere fissato attorno ai 16-18 milioni di euro. Gli inglesi hanno parlato di opzione per l'acquisto a titolo definitivo, tradotto significa diritto di riscatto. Ma potrebbe esserci un'ulteriore opzione, ovvero un obbligo di riscatto che scatterebbe nel caso in cui il francese segnasse 10 gol da qui a giugno. Un'eventualità poco probabile, considerando che in Serie A in 89 presenze tra Milan e Genoa Niang ha segnato 17 reti.



IL MILAN PUNTA TUTTO SU OCAMPOS

Questo addio, pensato e concretizzato in meno di una settimana, riapre il mercato del Milan in entrata. Galliani è stato chiaro: la prima scelta è Lucas Ocampos, esterno argentino del Genoa in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Preziosi si è preso qualche giorno per dare una risposta alla società rossonera e per trovare un eventuale sostituto, ma filtra ottimismo. Le alternative sono Lazovic, sempre del Genoa, e una timida possibilità per Giaccherini.