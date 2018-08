Milan, è arrivato Higuain: "Sono contento"

01/08/2018

Poco prima delle 23 Gonzalo Higuain è arrivato a Milano per iniziare la sua nuova avventura come attaccante del Milan. "Sono contento. Domani faccio le visite e spero di firmare. Inizia questa nuova avventura, un saluto a tutti i tifosi e anche a quelli della Juventus, che mi hanno dato tanto affetto. Dove può arrivare il Milan? Speriamo più lontano possibile. Dopo le visite dirò quello che sento, ho già parlato con Gattuso", ha detto.

"Siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain", è stato il coro scandito ripetutamente dai duecento tifosi del Milan che hanno atteso l'arrivo dell'attaccante argentino, al termine della giornata in cui è stato definito il suo trasferimento dalla Juventus. Non sono mancati cori contro contro Bonucci e i bianconeri da parte dalla folla assiepata lungo la strada all'ingresso dell'hotel, presidiato da agenti di polizia. Giovedì mattina Higuain sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra.