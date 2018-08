Milan, doppio colpo: Laxalt e Castillejo sono arrivati

15/08/2018

La coppia Leonardo-Maldini ha chiuso prima per Laxalt, 25 anni, che bene ha fatto nei Mondiali in Russia e che dal gennaio 2015 corre, lotta e sforna assist per il Genoa. L'esterno sinistro sa ricoprire tutti e tre i ruoli della corsia mancina (terzino, laterale di spinta, esterno alto) e rappresenterà una buona alternativa per Rino Gattuso. "Sono contento di essere qui", le sue prime parole una volta sbarcato a Milano. Un affare da 18 milioni (14+4 di bonus), esborso che in concreto il Milan abbasserà notevolmente grazie agli 11 mln che il Grifone verserà per il riscatto (comunque obbligatorio entro il 2019) di Lapadula, poi destinato al Frosinone. Resta da capire se il Milan aggiungerà Laxalt alla "batteria" di esterni sinistri (Rodriguez e Strinic) oppure se cercherà di fare cassa con lo svizzero per provare a mettere a segno un ultimo colpo a centrocampo.



Tutto fatto anche per lo scambio Bacca-Castillejo. In mattinata il colombiano non si era allenato con i compagni a Milanello, stesso discorso per l'attaccante spagnolo. Segno che l'affare era già stato definito in ogni dettaglio. "Sono molto felice", ha poi ammesso Castillejo appena atterrato a Linate, prima di recarsi in centro città.