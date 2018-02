Milan, Donnarumma ha scelto il Psg

22 febbraio 2018

Per Gigio, dunque, si preannuncia una nuova estate calda. Dopo aver fatto pace con i tifosi, il gigante rossonero questa estate potrebbe essere messo sul mercato per fare cassa e per evitare un'altra telenovela il diretto interessato avrebbe già scelto la sua eventuale destinazione: Parigi. Una decisione maturata negli ultimi tre mesi. Oltre all'ambizioso progetto tecnico del Psg, infatti, Donnarumma è rimasto affascinato dalla città e colpito dai consigli di Verratti, che con Gigio ha in comune lo stesso procuratore (Raiola).



Niente Real Madrid, Atletico Madrid o Premier League, dunque. Nei desideri di Gigio ora c'è solo il Psg e a giugno l'affare potrebbe andare in porto davvero. Il Milan, del resto, nonostante le rassicurazioni di Yonghong Li, senza la qualificazione in Champions potrebbe aver bisogno di soldi freschi per mettere a posto il bilancio e la cessione di Donnarumma potrebbe essere un'operazione molto utile per fare cassa.



Una manovra che farebbe contenti un po' tutti. A Donnarumma, infatti, a Parigi verrebbe praticamente raddoppiato lo stipendio rispetto ai 6 milioni attuali e i rossoneri potrebbero incassare almeno 70 milioni per la cessione del portiere. Quanto al futuro, per la porta rossonera ci sarebbe già un nome per sostituire Gigio: Pepe Reina. Lo spagnolo è in scadenza con il Napoli e sarebbe già stato bloccato dai rossoneri per la prossima estate. In alternativa resta calda anche la pista che porta a Marchetti, da tempo in rotta con la Lazio.