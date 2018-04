Milan, Diego Lopez è addio: Malaga e Celta Vigo lo stanno puntando

12 gennaio 2016

Diego Lopez è ormai vicino all'addio al Milan . Il portiere spagnolo ha perso il posto da titolare , in favore del giovanissimo Donnarumma , ed è finito ai margini del progetto rossonero. Certo, che ora traballa, ma resta il fatto che Diego Lopez sta per lasciare Milanello . Lo spagnolo potrebbe tornare in patria, in Liga : Celta Vigo e Malaga lo stanno puntando e sono pronti ad accoglierlo. Lo riporta Marca.

Diego Lopez è arrivato al Milan nell'agosto 2014 a parametro zero. Fino a questo momento ha collezionato 37 presenze: 36 gare in A e una in Coppa Italia. Dalla gara contro il Sassuolo, il 25 ottobre, non gioca più. E questo lo sta spingendo a dire addio all'Italia.