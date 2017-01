Milan, Deulofeu ha firmato fino al termine della stagione

23 gennaio 2017

VISITE E PRIMO ALLENAMENTO. MAGLIA NUMERO 7

È iniziata presto la prima giornata da milanista di Gerard Deulofeu. Alle 8:15 il giovane spagnolo è arrivato alla clinica Madonnina per sottoporsi alla prima parte delle visite mediche di rito. Poi si è recato dal dottor Geert Meersseman per un ulteriore controllo e inifine da Galliani a Casa Milan dove ha firmato il contratto attorno alle 14.30. Nel primo pomeriggio il nuovo giocatore rossonero si è recato a Milanello, accompagnato da Maiorino, per conoscere Montella e i nuovi compagni. Deulofeu è immediatamente sceso in campo per il primo allenamento con la squadra.



Intanto secondo le prime indiscrezioni l'attaccante vestirà la maglia numero 7 e sulla maglia avrà solo il cognome senza l'iniziale del nome: all'Everton scendeva in campo con la scritta G. Deulofeu infatti.



La speranza dei rossoneri è quella di ottenere il transfer di Deulofeu in tempo utile affinché lo spagnolo parta mercoledì mattina alla volta dello Juventus Stadium agli ordini di Montella per il quarto di finale di Coppa Italia. Difficile vederlo subito titolare ma data la probabile assenza di Suso, l'allenatore rossonero potrebbe fargli giocare uno spezzone di partita.