Milan, Darmian come sostituto di De Sciglio

26 aprile 2017

Sono già giorni intensi di lavoro per il nuovo ds Mirabelli. Nella sua agenda c'è fissato anche l'incontro con Giovanni Branchini, il procuratore di De Sciglio. Il contratto è in scadenza a giugno 2018, ma il rinnovo è quasi impossibile. Specie dopo i fischi di domenica e la lite con alcuni tifosi all'uscita del garage di San Siro. Nell'incontro si cercherà quindi un punto di incontro, i rossoneri non sono intenzionati a liberarlo gratis. In vantaggio c'è sempre la Juventus, ma il Napoli è in agguato in caso di addio di Ghoulam.



Il Milan, quindi, sta già cercando il sostituto. Kolasinac è in stand-by, Mendy del Monaco è il sogno e Darmian è il nome nuovo e sembra essere la pista al momento più percorribile. Il classe 1989 conosce già l'ambiente rossonero e vorrebbe lasciare il Manchester United per trovare più spazio e guadagnarsi la maglia azzurra per i Mondiali. Quale occasione migliore del Milan?