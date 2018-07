Milan, contatto Leonardo-Morata

26/07/2018

L'obiettivo del Milan resta quello di regalare a Rino Gattuso un attaccante importante. E' nota da giorni la trattativa con la Juventus per arrivare a Higuain in uno scambio (più conguaglio economico) che coinvolga anche Bonucci e Rugani . Ma Leonardo si porta avanti con l'alternativa più importante all'argentino: Morata . C'è stato un contatto tra il brasiliano e l'entourange dello spagnolo. Il Chelsea , nel frattempo, chiede 65 milioni di euro.

Il mercato del Milan sta entrando in una fase delicata e non è da escludere che possano spuntare nomi nuovi. Ma le mosse con Juve e Morata fanno capire quanto sia fondamentale per i rossoneri la ricerca di un centravanti. Questi per Leonardo saranno giorni importanti e per regalare un rinforzo ai rossoneri servirà accumulare un tesoretto dalle cessioni. E con l'Atletico Madrid si è riaperta la trattiva per Kalinic. Inizialmente gli spagnoli avevano chiesto il prestito con diritto di riscatto del croato. Ma le parti ora potrebbero trovare un accordo su una cessione definitiva. Lo riporta Sky Sport.