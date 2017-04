Milan, comunicato a Deulofeu la volontà di tenerlo. Ma dipende dal Barcellona

3 aprile 2017

Una situazione intricata in cui l'unica cosa chiara in questo momento è la volontà del Milan di avere a disposizione l'attaccante spagnolo anche nella prossima stagione. Ma non basta. Montella è soddisfatto dell'impatto avuto da Deulofeu con il campionato italiano e ha dato il via libera all'eventuale permanenza nella prossima stagione, ma in questo scenario la posizione della società rossonera è piuttosto marginale rispetto a quella di Everton, proprietaria del cartellino del giocatore, e Barcellona, detentrice di un diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro che, stando alle informazioni dalla Spagna, sarà esercitato. Deulofeu a giugno dovrebbe dunque tornare ad essere un giocatore del Barcellona, interlocutore con cui il Milan dovrà interfacciarsi partendo almeno dai 12 milioni sborsati per riportarlo in Catalogna.



Stando al Mundo Deportivo, quotidiano vicino alle sorti del Barça, la società rossonera ha già comunicato a Deulofeu l'intenzione di tenerlo nella prossima stagione, cercando nella volontà del giocatore un punto chiave nella vicenda per trovare un accordo con i catalani. L'incognita più grande però riguarda proprio il Barcellona, al momento senza allenatore per la prossima stagione. Nelle prossime settimane verrà fatta un po' di chiarezza anche riguardo a questo aspetto, ma molto dipenderà dal prossimo tecnico blaugrana e dell'opinione che lo stesso avrà di Deulofeu, nella speranza che possa acconsentire alla cessione almeno in prestito.