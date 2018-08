Milan, colpo a centrocampo: Leonardo sogna Milinkovic-Savic

04/08/2018

Nell'estate dei sogni impossibili diventati realtà, accostare Milinkovic-Savic al Milan non è utopia. Tare ha lasciato aperta la porta alla cessione del centrocampista e una trattativa si può intavolare nei prossimi giorni (Si vocifera già di un possibile blitz a Roma di Leonardo e l'agente del serbo Mateja Kezman sarebbe atteso a Milano). Affare difficile perché l'interlocutore è Lotito che, come noto, è un osso duro e non intende muoversi neanche di un millimetro dalla valutazione di 120 milioni di euro. In più c'è anche la Juventus che è sempre alla finestra ed è pronta a muoversi, a maggior ragione in caso di partenza di Pjanic. Il brasiliano, però, non sembra essere spaventato e vuole fare un tentativo per il classe 1995: pagamento naturalmente dilazionato negli anni. L'obiettivo è anche quello di inserire delle contropartite tecniche come Borini che piace da sempre ai biancocelesti.



L'alternativa potrebbe essere Rabiot e Leonardo potrebbe godere dell'ottimo rapporto con Nasser Al-Khelaifi per strappare il sì del Psg. Il francese è in scadenza nel 2019 ed è stato vicino al Barcellona prima dell'affare Vidal. Ora tocca al Milan inseguire il classe 1995 prigioniero a Parigi. Nome accostato ai rossoneri anche quello di Mateo Kovacic che ha chiaramente espresso la volontà di lasciare il Real Madrid per giocare di più. Da prima riserva vuole un ruolo da protagonista e il ritorno a Milano, sull'altra sponda del Naviglio, gli garantirebbe un posto da titolare.



Poi c'è da considerare anche Bernard che all'occorrenza può fare il trequartista, ma preferisce fare l'esterno d'attacco. Un jolly per Gattuso a parametro zero. Il brasiliano con passaporto spagnolo è svincolato dallo Shakhtar e ha già l'accordo totale con i rossoneri. Leonardo sta aspettando gli sviluppi sul fronte centrocampo per poi mettere tutto nero su bianco.