Milan, Calhanoglu porta Emre Mor

22 agosto 2017

La notizia è nell'aria da qualche ora, ma questa mattina i giornali turchi l'hanno rilanciata con forza, spiegando che la probabile destinazione di Emre Mor è proprio il Milan. Non solo, perché prima Ozcan, quindi Ahmet Bulut, uno dei principali agenti della Turchia, hanno spiegato che "andrà in Italia" e, più specificatamente, "giocherà nel Milan".



Detto questo, va aperta una pista con il Dortmund con cui non è facile trattare e che, soprattutto, chiede per il giocatore una ventina di milioni. Il Milan, dal canto suo, sempre aspettando di incassare qualcosa dalle cessione di Niang (ancora in sospeso, il francese non si convince ad accettare l'offerta dello Spartak Mosca), Paletta e Gomez, punta a un prestito con diritto di riscatto legato alle presenze (non obbligo quindi) sulla scorta di quanto già offerto settimane fa dall'Inter e accettato dal Borussia. La trattativa c'è e il tempo per chiuderla anche. Senza eccessiva fretta e senza affanni. Emre Mor piace ai rossoneri ma non è un giocatore assolutamente necessario. Sarebbe, in qualche modo, uno "sfizio", un altro giovane talento su cui puntare. La palla, adesso, passa a Fassone e al Dortmund.