Milan, c'è l'offerta per El Ghazi

19 gennaio 2016

L'ad rossonero si sta muovendo con attenzione e sagacia. Ha piazzato Luiz Adriano e Cerci, oltre a Suso, e sta lavorando di fino per far partire anche El Shaarawy. Questo per garantirsi un tesoretto buono da investire per El Ghazi con cui, tra l'altro, il club di via Aldo Rossi avrebbe già trovato l'accordo economico: l'ala olandese avrebbe infatti dato il benestare a un quadriennale a 2 milioni di euro più bonus e starebbe quindi solamente aspettando l'accordo tra i due club.



Qui ovviamente la trattativa si complica leggermente. L'Ajax valuta il giocatore 10/11 milioni, il Milan si è fermato per il momento a 6/7 più alcuni bonus legati ai risultati del giocatore e, di questi, alcuni facilmente raggiungibili. La distanza non è ampia e le parti dovrebbero poter trovare un accordo, ma siamo ancora ai primi passi di una trattativa che ha bisogno di ancora qualche giorno per arrivare alla fumata bianca.



Detto di El Ghazi, legato comunque a El Shaarawy, ci sono almeno un altro paio di piste che i rossoneri stanno seguendo con attenzione. Di Vangioni ha detto tutto Galliani. Il giocatore arriverà, probabilmente, a giugno. Nel frattempo, però, i due club - Milan e River - si parleranno per valutare la possibilità di anticipare la cessione. Gli argentini potrebbero in questo senso accontentarsi di un piccolo indennizzo dato che il giocatore è in scadenza. Non è detto però che la soluzione vada bene ai rossoneri. Molto più difficile è la questione Ranocchia. E' un affare da fine mercato, da ultimissimi giorni se non proprio da ultimo giorno. Milan e Inter, però, stanno valutando la situazione. Nelle ultime ore, hanno scritto Tuttosport e Corriere dello Sport, si è parlato dell'ipotesi scambio dato che ai nerazzurri non dispiacerebbe Zapata, giocatore che i rossoneri sarebbero disposti a sacrificare - è in scadenza di contratto anche se da Milanello arrivano voci di un possibile rinnovo - e che a Mancini potrebbe servire. Anche qui trattativa in divenire, con i giocatori entrambi scontenti a caccia di rilancio. Vedremo se a entrambi basterà saltare sull'altra sponda del Naviglio per farlo.