Milan: c'è intesa sul rinnovo di Montella

19 aprile 2017

Dopo il closing, via alla programmazione. Si parte, meglio, si riparte da Vincenzo Montella. Nella riunione a tre che si è tenuta ieri in sede (presenti l'ad Marco Fassone, il responsabile dell'area sportiva MIrabelli e lo stesso allenatore rossonero) non si è parlato in termini "tecnici" del rinnovo, ma la volontà pienamente condivisa è quella di prolungare il sodalizio e proseguire quindi sulla strada delineata, pur tra mille difficoltà, quest'anno.



L'allenatore giusto per il Milan, la squadra giusta per Montella, insomma. E allora avanti assieme. Uniti ora verso un posto in Europa - altra priorità ribadita nel corso del vertice - e assieme ancora in una prossima stagione arricchita da investimenti pesanti. Il sogno di Fassone e Mirabelli è Pierre-Emerick Aubameyang, in alternativa c'è Alvaro Morata: nessuna trattativa aperta con Borussia Dortmund e Real, per ora, ma una chiara indicazione del senso di marcia nel nuovo corso rossonero. Attaccanti giovani, tecnicamente indiscutubili e molto forti anche dal punto di vista dell'immagine.



Quello di ieri è stato comunque solo il primo incontro operativo. Nei prossimi giorni ne sono previsti altri, anche per parlare del futuro di giocatori attualmente in prestito ma ritenuti "decisivi" come Pasalic e Deulofeu. Decisivi per Montella che avrebbe poi suggerito altre due più che valide alternative: Tolisso del Lione e il viola Kalinic.