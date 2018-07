Milan, c'è Zaza per l'attacco: servono 20 milioni

04/07/2018

Simone Zaza è l'attaccante per il Milan . L'ex Sassuolo, ora al Valencia, è un profilo gradito sia a Gattuso che al ds Mirabelli e - dopo qualche pensiero a Immobile e Morata - sembra la pista più percorribile per i rossoneri. Zaza, che vuole tornare in Italia, è sul mercato nonostante il buon rendimento in Spagna ed è valutato circa 20 milioni di euro . Una cifra che il Milan potrebbe ricavare dalle cessioni di Kalinic o Bacca (o entrambe).

A prescindere da tutti i problemi finanziari e societari, con il punto interrogativo su quale sarà la prossima proprietà, il Milan sta cercando di muoversi per rinforzare la squadra a disposizione di Gattuso. In tal senso l'arrivo di un centravanti è considerata una priorità, soprattutto considerando i possibili addii - per fare cassa - di Kalinic e Bacca. I nomi che fanno sognare i tifosi sono Morata e Immobile, ma il profilo giusto per i rossoneri sembra essere quello di Simone Zaza.



Negli ultimi giorni i contatti con Beppe Bozzo, l'agente dell'attaccante del Valencia, si sono intensificati e la volontà del giocatore di tornare in Italia, e del Valencia di fare cassa con la sua cessione, potrebbe accelerare la trattativa. La concorrenza non manca: anche il Torino da qualche settimana sta monitorando la situazione e molto dipenderà dalla velocità con cui il Milan riuscirà a costruirsi un tesoretto con le cessioni.