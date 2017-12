Milan: Bonucci, torna di moda anche il City

22 dicembre 2017

L'impatto di Bonucci al Milan, non è un mistero, è stato sin qui parecchio al di sotto delle aspettative. Arrivato in estate come ciliegina sulla torta di un mercato a dir poco roboante, Leo - come tutta la squadra - è stato invece protagonista in negativo di questa prima parte di stagione e i rumors di mercato non si sono fatti attendere, visto che il giocatore rimane di assoluto livello e continua a fare gola a diversi club europei.



Oggi il Milan, nel consueto commento alla rassegna stampa apparso sul sito del club, ha ridimensionato i presunti tentativi di Antonio Conte , che pare vorrebbe il suo ex difensore al Chelsea. "Si continua a notare la ricerca di trame oscure dove in realtà non ci sono - si legge sul sito del Milan -. Appartengono sostanzialmente alla normalità, invece, i contatti fra grandi protagonisti: quando c'è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio". In realtà, però, oltre ai Blues ci sarebbe anche il City di Guardiola, che già un anno e mezzo fa aveva provato a strapparlo alla Juventus. Oggi lo spagnolo si è così espresso in conferenza stampa, a proposito dell'intenzione di acquistare un nuovo difensore: "Ci proveremo, ma non so se riusciremo a prendere un nuovo difensore perché la finestra invernale è diversa da quella estiva. Dipenderà poi dal prezzo, vedremo". Pep parla dunque anche di cifre, ma quelle - per il City - sono l'ultimo dei problemi.