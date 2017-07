Milan, Bonucci sarà il nuovo capitano

13 luglio 2017

Non solo un ricco ingaggio, ma anche un ruolo di primissimo piano nel nuovo Milan, da leader della squadra di Montella. Fassone e Mirabelli hanno calato la carta vincente offrendo al difensore della Juve e della Nazionale la fascia di capitano. Un gesto per sottolineare quanto in casa rossonera vogliano Bonucci, ritenuto il tassello ideale per far fare il salto di qualità alla difesa e a tutta la squadra. Con un innesto così, infatti, la parola "scudetto" può essere sussurrata a Milanello e dintorni.