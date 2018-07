Milan, Bonucci può partire: Premier e Psg lo tentano

03/07/2018

Sono giorni caldi in casa Milan , alle prese con diverse questioni riguardanti la proprietà. Situazioni d'incertezza che, inevitabilmente, hanno ripercussioni anche sul mercato e uno dei rischi è la possibile perdita del capitano Leonardo Bonucci . In Inghilterra c'è la fila per il difensore rossonero, che interessa al Chelsea e ai due club di Manchester , mentre in Francia il Psg è pronto a rinunirlo con Buffon .

Lunedì l'a.d. del Milan, Marco Fassone, ha smentito ogni possibile cessione del difensore: "E' il nostro capitano, non è uno dei giocatori che stiamo discutendo o negoziando. E' uno dei punti di forza della squadra e starà con noi spero ancora a lungo". Parole convinte e decise, ma allo stesso tempo dall'estero prosegue il pressing di City, United, Chelsea e Psg. Prospettive non indifferenti per un giocatore che guadagna 7,5 milioni netti a stagione (10 con i bonus) e, in questo senso, un suo sacrificio da parte del Milan garantirebbe alla società un bel po' di respiro per le casse e per il Fair play finanziario.



Mentre Bonucci riflette sul proprio destino, un altro difensore lascia il Milan dopo due anni: si tratta di Gustavo Gomez, che ha raggiunto l'accordo con il Boca Juniors. Ai rossoneri vanno circa 6 milioni di euro più il 20% in caso di futura rivendita da parte degli argentini. In attacco, invece, a fare le valigie potrebbe essere Kalinic, reduce da una stagione complicata poi chiusa con l'esclusione dal Mondiale. Sull'attaccante croato c'è da tempo il Siviglia, ma negli ultimi giorni si è fatto sotto con decisione l'Atletico Madrid: dopo l'addio di Torres, i Colchoneros vogliono piazzare anche Gameiro e, a quel punto, il club allenato da Simeone andrebbe all'assalto dell'ex centravanti della Fiorentina, pronto a rilanciarsi dopo un'annata da dimenticare.