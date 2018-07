Milan, Bonucci avrebbe detto sì al Psg

01/07/2018

Si intensificano con il passare dei giorni le voci di un possibile addio di Leonardo Bonucci dopo una sola stagione al Milan. Il verdetto dell'Uefa, che ha escluso il Milan dalle coppe europee per un anno, come era prevedibile ha messo in allarme tutti i club più gettonati pronti a gettarsi come avvoltoi sui (pochi) prezzi pregiati a disposizione di Gattuso. Uno di questi è senza dubbio il capitano, che nei giorni scorsi era stato accostato al Manchester United di Mourinho.



In Francia, invece, danno per certo l'accordo tra il Psg e Bonucci. Il centrale ritroverebbe sotto la Tour Eiffel il compagno di mille battaglie con la Juve e la Nazionale Gigi Buffon, pronto a una nuova avventura dopo aver lasciato la Juve. E proprio il portiere, secondo il quotidiano transalpino, avrebbe giocato un ruolo fondamentale nel convincere l'amico. L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è quello di vincere la Champions League solo sfiorata in maglia bianconera. Milan, permettendo (ovviamente).