Milan, bloccato Simeone per giugno

1 febbraio 2017

L'ultimo giorno di mercato non ha regalato alcun rinforzo per Montella , che comunque in attacco potrà contare sui nuovi arrivi Deulofeu e Ocampos . Sempre per quanto riguarda l'attacco, però, i rossoneri hanno lavorato in maniera importante in vista di giugno: come riferito da Tuttosport, infatti, è stato opzionato Giovanni Simeone , grande rivelazione di questa prima parte di stagione. L'argentino ieri è stato interamente riscattato dal Genoa.

Arrivato in estate dal River Plate, Simeone in totale è costato al Genoa 5,1 milioni di euro. Ieri il Grifone ha riscattato il rimanente 35% del cartellino del centravanti, che è già arrivato a 10 gol in campionato e ha così indotto Preziosi a cedere Pavoletti al Napoli senza troppi turbamenti.



Il figlio del tecnico dell'Atletico Madrid, classe 1995 e al primo anno in Italia, sta impressionando tutti con la sua energia e l'incredibile fiuto per il gol. Il Milan è così scattato in anticipo sulla concorrenza e, grazie anche agli ottimi rapporti tra Galliani e Preziosi, è riuscito a strappare un'opzione per il baby talento, già finito nel mirino di molti club e non solo italiani. Non sono noti, al momento, i dettagli dell'intesa, che la prossima estate potrebbe trasformarsi nel primo colpo di mercato della nuoa era cinese.