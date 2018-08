Milan, Bakayoko pronto per Gattuso: visite poi nero su bianco

13/08/2018

La prima giornata rossonera di Tiemoué Bakayoko è già iniziata. Il centrocampista francese, che arriva al Milan in prestito per 5 milioni con riscatto fissato a 35, è arrivato alla Clinica La Madonnina di Milano, accompagnato Federico Pastorello, intermediario italiano dell'operazione con il Chelsea, per le visite mediche. Bakayoko si sposterà poi a Casa Milan per la firma del contratto (un anno più quattro in caso di riscatto).