Milan, Bakayoko è vicino ma c'è il nodo ingaggio

09/08/2018

Tiemoué Bakayoko e il Milan sono sempre più vicini . L'attesa fumata bianca è a un passo dopo il positivo incontro di ieri a Casa Milan tra Leonardo e i rappresentanti del giocatore , in uscita dal Chelsea dopo una stagione dal rendimento altalenante. Un'occasione che i rossoneri vogliono cogliere, con il francese che dovrebbe sbarcare a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 30-35 milioni di euro la prossima estate. L'unico nodo per il definitivo via libera all'operazione resta l'ingaggio dell'ex Monaco .

Bakayoko, infatti, sotto il cielo di Londra percepisce 6-6,5 milioni di euro a stagione, cifra al momento fuori portata per i conti del Milan soprattutto in chiave FFP. L'obiettivo dei rossoneri è farsi aiutare dai Blues sul pagamamento dello stipendio del giocatore almeno per la prossima stagione nel quale il transalpino sbarcherebbe in prestito in Italia. Per il futuro, invece, il Milan potrebbe spalmare l'ingaggio del mediano con un contratto per i prossimi cinque anni, ovvero dal 2019 al 2024.