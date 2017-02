Milan, Bacca respinge la Cina: "I soldi non sono tutto, contento di restare" "Si resiste con la testa e con i piedi per terra". L'agente conferma una "ricca offerta"

23 febbraio 2017

Carlos Bacca ha messo definitivamente "no" alle sirene cinesi, che nelle ultime ore lo volevano lontano dal Milan. "Come si fa a dire no ai tantissimi soldi cinesi? Si resiste con la testa e con i piedi per terra. I soldi non sono tutto nella vita, prima c’è Dio, poi la mia famiglia: queste sono le cose più importanti di tutte. Sono contento e felice di restare qui e voglio dare tutto nelle prossime partite", ha detto a Premium Sport.

"Il prossimo gol dedicato ai tifosi? Speriamo, sto lavorando per questo. i tifosi si aspettano di più da me e per questo sto lavorando tanto per dare tutto per questa maglia, perché ho sempre fatto gol. Voglio andare in Europa con questa maglia perché dev’essere una grandissima emozione farlo. Lavoro per questo e per stare sempre meglio”, ha aggiunto Bacca.

L'AGENTE: "RICCHE OFFERTE" Continua il pressing cinese su Bacca, al quale diverse squadre stanno offrendo cifre importanti. Il colombiano, però, al momento non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan, come confermato dal suo agente: "Carlos è molto contento al Milan - spiega Sergio Barila a calciomercato.com -. A gennaio diversi club europei erano interessati al calciatore e ora diverse squadre cinesi hanno offerto molti soldi e grandi contratti, ma lui vuole restare al Milan". Uno dei club interessati al colombiano è il Tianjin di Cannavaro, che pare sia disposto a mettere sul piatto un contratto di quattro anni da 12 milioni di euro a stagione. L'agente di Bacca, però, non si sbilancia: "Il Tianjin? Non parlo pubblicamente di altri club. Bacca è un giocatore di un grande club come il Milan".

