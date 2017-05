Milan-Bacca ai saluti, l'agente in sede

8 maggio 2017

Il Milan e Carlos Bacca si diranno addio a fine stagione . La terza panchina consecutiva del colombiano (Empoli, Crotone e Roma) è stato l'ennesimo segnale del fatto che Vincenzo Montella non punta più sull'ex Siviglia e per la prossima stagione vuole un nuovo attaccante. L'agente del giocatore, Sergio Barila , è stato avvistato a Casa Milan per trattare con Mirabelli e Fassone l'addio del suo assistito. I rossoneri chiedono 25-30 milioni.

Come anticipato da Calciomercato.com, dopo due stagioni di alti e bassi Bacca, che ha un contratto in scadenza nel 2020 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti più bonus a stagione, lascerà il Milan, senza lasciare particolari rimpianti nonostante i 34 gol in 74 partite. L'amore con Montella non è mai sbocciato, tanto che nelle ultime uscite l'allenatore gli ha sempre preferito Lapadula, onesto mestierante del gol, ma ben lontano dall'essere un campione. E nemmeno quello con i tifosi, probabilmente per il suo modo di giocare: letale in area, ma mai al servizio della squadra e spesso non pervenuto.



Il Milan ha anche fissato il prezzo: 25-30 milioni. Le offerte al colombiano non mancano di certe, a partire da quella Cina che lo ha a lungo corteggiato nel mercato invernale. Ma anche in Premier e nella Liga spagnolo riabbraccerebbero il colombiano molto volentieri.