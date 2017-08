Milan, Aubameyang manda messaggi: "Dove vado?"

7 agosto 2017

E' ancora tutto da definire il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, che resta un obiettivo del Milan anche se il Borussia Dortmund ieri, per bocca del suo a.d. Hans-Joachim Watzke, ha fissato il prezzo a oltre 100 milioni di euro. Intanto, su Instagram, l'attaccante manda alcuni segnali che lasciano intendere una possibile partenza. Il gabonese ha infatti postato un breve video nel quale sta per prendere un aereo privato dall'aeroporto di Dortmund, mentre in sovrimpressione si legge la scritta: "Bandolero, donde voy?" ("Bandito, dove vado?").