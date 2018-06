Milan attento, l'Atletico Madrid fa sul serio per Suso

6 giugno 2018

Il Milan rischia seriamente di perdere Suso . Lo spagnolo ha una clausola da 38 milioni di euro e l'Atletico Madrid , come riporta As, sembra intenzionata a versare quella cifra nelle casse rossonere. I Colchoneros fanno sul serio per l'esterno spagnolo che tanto piace a Rino Gattuso . E nelle ultime ore è spuntata anche un'altra pretendete per André Silva : dopo Wolverhampton e Monaco , ora c'è anche l' Huddersfield.

Con Suso il Milan farebbe una plusvalenza importante, essendo l'esterno arrivato a Milanello nel gennaio 2015 a parametro zero dal Liverpool. Il giocatore ha più volte detto di voler restare in rossonero, ma davanti alla possibilità di andare a giocare alla corte di Diego Pablo Simeone potrebbe anche cambiare idea. Discorso diverso per André Silva: il portoghese è stato pagato 38 milioni di euro e il club di via Aldo Rossi vorrebbe, questioni di bilancio certo, recuperare quell'investimento.



Capitolo rinnovi: dopo Romagnoli, che ha firmato fino al 2022, Marco Fassone sta pensando anche a quello di Bonaventura - scadenza 2020, piace alla Juventus -, ma bisogna trattare con il famelico Mino Raiola. Praticamente fatti, invece, quelli di Cutrone e Storari (annuale per lui).