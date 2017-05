Milan, assalto a Rodriguez: incontro con l'agente

8 maggio 2017

Il Milan è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Oggi la dirigenza rossonera ha incontrato Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, con cui si è già discusso di cifre e l'intesa economica per quanto riguarda il contratto non è molto lontana. Poi bisognerà trattare con il Wolfsburg, visto che il laterale svizzero ha una clausola di 22,5 milioni di euro e il Milan vorrebbe uno sconto.