Milan, assalto a Nolito: c'è l'accordo con lo spagnolo

2 maggio 2016

L'attacco, numeri alla mano, è uno dei grossi problemi del Milan di questa stagione, che è stata al di sotto delle aspettative anche se potrebbe essere salvata dalla conquista della Coppa Italia. Un eventuale successo che, comunque, non cancellerebbe il necessario bisogno di rinforzi.



Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Milan si è fiondato con decisione su Nolito, che con il Celta Vigo ha un contratto fino al 2019 ma potrebbe liberarsi in virtù di una clausola rescissoria di 18 milioni di euro. Tra i rossoneri e l'attaccante spagnolo - che compirà 30 anni il prossimo ottobre e in questa stagione ha per ora segnato 11 reti in Liga - ci sarebbe già un accordo di massima in attesa che il Milan ne discuta col club spagnolo, confidando in uno sconto.