Milan, accordo con l'Atalanta per Kessié: ai bergamaschi 28 milioni

17 maggio 2017

Il nuovo Milan prende forma e per il centrocampo rossonero il primo tassello della ricostruzione è rappresentato da Franck Kessiè . Superata la concorrenza della Roma , l'ivoriano la prossima stagione vestirà così la maglia rossonera: c'è l'accordo tra la dirigenza milanista e quella atalantina, ai bergamaschi andranno 28 milioni di euro mentre il giocatore firmerà un contratto di cinque anni a 2,5 mln di euro a stagione, bonus compresi.

Il centrocampista classe '96, protagonista di una grande stagione, aveva già da tempo scelto il rossonero. Ora c'è anche l'accordo tra i club Il Milan ha così superato la concorrenza della Roma, che per prima si era mossa sul giocatore, arrivando ad offrire la stessa cifra per il cartellino, con modalità e tempi di pagamento però meno favorevoli per il club nerazzurro. Con Kessié la Roma si era fermata a circa 2 milioni: offerta superata da quella Milan, destinazione subito preferita dal'ivoriano.