Milan, Fassone: "Donnarumma con noi fino a giugno 2018"

4 luglio 2017

Tutti vogliono il Milan. Dopo i sei colpi, altri due sono in canna. Quello di Kalinic un po' più complicato, quello di Conti dietro l'angolo. E ancora una volta è stato il terzino dell'Atalanta a spingere per diventare rossonero: " Per firmare col Milan sono disposto anche a non andare in vacanza ". Parole che hanno fatto piacere all'ad Fassone, che nel giorno in cui è stato dato per fatto il rinnovo di Donnarumma ha spiegato: "È una fortuna che indossi la maglia del Milan, sarà con noi certamente fino al 30 giugno del 2018 . Resta fino a giugno certamente, ma non è una notizia".

Fassone ha spiegato a Sportitalia che la trattativa tra il Milan e l'entourage del giocatore è arrivata in porto: "La situazione si ricomporrà rapidamente, la telenovela è già durata troppo tempo. Si risolverà, non so se sono ottimista o no, è meglio basarsi solo sulla realtà". Un mano tesa verso Mino Raiola: "Ho sentito che non parlo più lui, non è assolutamente vero. Ci parlo e il rapporto è ottimo". E a proposito di portieri il Milan ha chiuso per il prestito di Plizzari, classe 2000, alla Ternana.



Il Milan ha chiusto tanti colpi di mercato, Fassone è entusiasta: "Ho avuto la fortuna di conoscere le più belle realtà del calcio italiano, il Milan mi ha sorpreso perché dà la sensazione di essere una grande società, una macchina molto potente pronta a ripartire dopo anni in garage".



CONTI VA AL MARE, MA COL TELEFONINO ACCESO

Andrea Conti è pronto invece a fare le valigie: quelle per il mare, che raggiungerà mercoledì. Ma anche quelle per Milanello: la sua voglia di Milan è tanta e non nascosta. " per me il Milan sarebbe un sogno e spero di poter vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Non so quando si chiuderà, dovete chiederlo al mio agente e alle squadre, non dipende da me. Per firmare sono disposto anche a non andare in vacanza". Fassone ha scherzato sulla questione: "Si goda le meritate vacanze". Ma Mario Giuffredi, agente del calciatore, ha spiegato: "Ogni giorno può essere quello buono per portare Conti al Milan".



SUSO: "FELICE AL MILAN"

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Suso con il Milan, ma lo spagnolo al momento non ha alcuna intenzione di lasciare i rossoneri: "Sono molto felice al Milan, rimarrò qua di sicuro. Ambizioni? Siamo tornati in Europa e stanno facendo una grande squadra, con i giocatori bravi è più facile vincere. L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso".