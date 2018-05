Milan, Bozzo in sede per Morata e Zaza

22 maggio 2018

Fassone e Mirabelli sono uscito allo scoperto e stanno lavorando per portare al Milan un attaccante forte per la prossima stagione. In sede si è svolto un vertice importante con Beppe Bozzo. Un incontro per parlare di Alvaro Morata, ma anche di Simone Zaza. Il ds rossonero ha sondato il terreno con il procuratore dei due attaccanti. Restano ancora in corsa anche Immobile (tra i preferiti di Gattuso), Belotti, Falcao e il sogno Cavani.