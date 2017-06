Milan-Çalhanoglu, l'affare si fa: 25 milioni più bonus al Bayer

30 giugno 2017

Hakan Çalhanoglu sarà il prossimo numero 10 del Milan . Tutti gli indizi e le indiscrezioni portano a un accordo sempre più imminente tra i rossoneri e il Bayer Leverkusen , forti della volontà del giocatore di iniziare la nuova avventura in Italia. L'intesa tra le due società si troverà a metà strada tra i 30 milioni richiesti e i 20 offerti, si chiuderà per 25 milioni più bonus . Per il talento turco un contratto pluriennale da 2,5 milioni l'anno.

Tra la trattativa infinita per Conti e quella da riaprire per il rinnovo di Donnarumma, il Milan ha accelerato con decisione per regalare al Montella Hakan Çalhanoglu, trequartista in grado di giocare anche da mezzala nello scacchiere del tecnico. Dalla Germania rimbalzano conferme sulla volontà e l'impazienza del giocatore di passare dal rossonero del Bayer Leverkusen a quello del Milan, sposando il nuovo progetto cinese e dare una sterzata a una carriera passata in Bundesliga dall'Amburgo alle "aspirine". Del resto l'accordo con Fassone e Mirabelli c'è già, è basato su più anni a circa 2,5 milioni di euro, probabilmente con la maglia numero 10 ereditata da Honda. Restano i dettagli con il Leverkusen.



L'iniziale offerta del Milan di 20 milioni più bonus è già stata alzata dalla dirigenza di fronte al "nein" secco del Leverkusen, fermo sulla richiesta di 30 milioni. Il lavoro ai fianchi del giocatore e di mediazione degli uomini mercato porteranno le due parti a venirsi incontro e la soluzione è praticamente fissata a 25 milioni più eventuali bonus da raggiungere durante la permanenza a Milano. L'affare non è fatto, ma poco ci manca e da tutte le parti filtra ottimismo.