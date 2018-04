Mercato Napoli: Regini per la difesa, Raicevic a giugno

1 febbraio 2016

L'ultima giornata del mercato in casa Napoli si chiude con l'ufficialità di Regini, la lunga trattativa (impegno per giugno) per Raicevic, la beffa del Genoa per Nikola Ninkovic e un paio di conferme importanti come quella di Valdifiori e Gabbiadini. Restano in rosa anche El Kaddouri e Luperto. Il tutto condito dal tentativo di inserirsi nella trattativa tra la Juve e Lapadula e il passaggio di Radosevic all'Eibar.