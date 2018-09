Mercato Milan: torna di moda Fabregas

08/09/2018

Classe '87, Fabregas è attualmente ai box per un infortunio riacutizzatosi in Community Shield lo scorso 5 agosto: in un mese, al Chelsea, è arrivato Kovacic e Sarri pare aver trovato la quadra in mediana. Jorginho 'play', Kante e Kovacic o Barkley ai suoi fianchi: il centrocampo dei Blues ha preso forma e c'è da capire se per Cesc ci sarà ancora spazio. In caso di scarso minutaggio, un divorzio 6 mesi in anticipo rispetto alla naturale conclusione del contratto rappresenta uno scenario da non scartare.



Le alternative valutate in queste settimane da Leonardo e Maldini comunque non mancano. Un altro giocatore in scadenza a giugno è Rabiot del Psg, su cui ci sono diversi club inglesi e il Barcellona, ma la richiesta economica del francese - si parla di 8 milioni l'anno - potrebbe essere un problema. In Brasile piace Paquetà, 21enne mezzala del Flamengo con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Da non sottovalutare Leandro Paredes, Barella e il giovane 2000 del Brescia Tonali.