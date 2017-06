Mercato Milan, Mirabelli a pranzo con Montella: da Biglia a Gigio

20 giugno 2017

Il calciomercato del Milan non si ferma. In attesa di capire se il discorso Donnarumma potrà essere riaperto e quello per Conti concluso, il ds del Milan - Massimiliano Mirabelli - è volato a Roma per pranzare con il tecnico Vincenzo Montella rientrato dalle vacanze. Un incontro per fare il punto della situazione in vista del ritiro del 3 luglio, ma un'occasione romana anche per affondare il colpo decisivo con la Lazio per Biglia.