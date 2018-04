Mercato Milan: Borussia Dortmund su Niang

8 aprile 2016

Il suo infortunio è coinciso con il crollo del Milan in campionato. M'Baye Niang in questa stagione si è rivelato un tassello importante per Mihajlovic e gli estimatori in giro per l'Europa continuano ad aumentare. Non più solo il Leicester di Ranieri, che già a gennaio provò a portarlo in Premier, ma anche il Borussia Dortmund di Tuchel. Il club giallonero starebbe pensando di presentare un'offerta per il francese la prossima estate.

Il 21enne attaccante è fermo per un infortunio alla caviglia dopo un incidente stradale, ma le voci sul suo futuro non si interrompono. Merito dei cinque gol in campionato, otto stagionali, e della fiducia di Mihajlovic. Per il Milan il giocatore non è cedibile per meno di 20 milioni di euro e per il tecnico serbo è un punto fermo dell'attacco, ma lo scenario potrebbe cambiare in estate soprattutto se alla guida della squadra ci dovesse essere l'ennesimo cambio.



Per questo oltre al Leicester, che potrebbe tornare a chiedere Niang per la prossima Champions League, si sta muovendo anche il Borussia Dortmund che in estate si prepara a difendersi dall'assalto di diverse squadre ad Aubameyang.