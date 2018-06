Mercato Milan: André Silva verso la conferma, offerta per Kalinic

15/06/2018

Rino Gattuso ha promesso ai tifosi del Milan l'arrivo di un "grande centrocampista", ma i rossoneri lavorano anche per rinforzare l'attacco. Che prima però va "snellito" con una cessione. Nelle ultime ore sono crescite le quotazioni sulla permanenza a Milanello di André Silva (lo stesso ds Mirabelli ha definito "improbabile" lo scambio con Falcao con il Monaco, anche perché tra i due calciatori ci sono 9 anni di differenza a vantaggio del rossonero), mentre dalla Spagna è arrivata un'importante offerta per Nicola Kalinic .

Il Siviglia, infatti, ha messo sul tavolo un assegno di 20 milioni per assicurarsi il centravanti croato che quest'anno ha faticato in rossonero (solo sei gol in stagione) dopo tre buone stagioni alla Fiorentina. Il Milan, che ha deciso di congelare fino al termine del Mondiale qualsiasi valutazione su André Silva, è pronto a trattare. Tutto da definire, invece, il futuro di Carlos Bacca. Il riscatto da parte del Villarreal è in bilico: al colombiano è interessato il Valencia.