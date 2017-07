L'Asteras annuncia l'ottavo colpo del Milan: "Offerta ok per Antonio Donnarumma"

10 luglio 2017

Prima Antonio e poi Gigio: tempo di firme rossonere per i fratelli Donnarumma. Si parte con il maggiore per arrivare nei prossimi giorni al più piccolo: a comunicare il ritorno al Milan del primo l'Asteras Tripolis, la squadra greca in cui milita Donnarumma senior: "Abbiamo ricevuto lunedì mattina una proposta ufficiale da Ac Milan per l'acquisizione di Antonio Donnarumma" recita una nota del club ellenico. "Il portiere italiano, negli ultimi giorni, si trovava, con il permesso della squadra, a Milano per sottoporsi ad esami medici. Ora abbiamo i dettagli formali per completare il trasferimento. Il passaggio in rossonero è molto importante per il calciatore stesso, e naturalmente per la nostra associazione, in quanto i contatti con un grande club danno prestigio e molteplici benefici".