L'annuncio del Milan: "Adesso passiamo alle cose formali...". Ecco di cosa si tratta

30 agosto 2017

Il mercato del Milan riserverà altre sorprese. Difficile, improbabile. Al di là delle uscite (qualcosa si farà), nelle ultime 24 ore non dovrebbero esserci nuovi ingressi. Per lo meno eclatanti. Eppure, per un po' di ore, i tifosi rossoneri hanno sognato. Perché? Perché lo stesso club, sulla la propria pagina Facebook, ne aveva stuzzicato la fantasia con un messaggio sibillino dando infatti appuntamento all'ultimo giorno di trattative con l'#APACF show, un "incontro" in diretta sui social dedicato all'ormai famoso slogan "Adesso passiamo alle cose formali", slogan lanciato dal direttore generale Marco Fassone in occasione di tutte le presentazioni degli acquisti di questa entusuasmante sessione estiva. Il preludio a un nuovo annuncio? Così non sarà (anche se nel mercato mai dire mai fino al gong finale), visto che l'appuntamento con Fassone stesso e il responsabile dell'area sportiva Massimiliano Mirabelli non dovrebbe essere altro che un riepilogo del lavoro estivo. Un consuntivo di bilancio a lavori conclusi.