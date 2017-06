Keita, parla l'agente: "La Lazio ha un accordo con il Milan"

8 giugno 2017

Nuova puntata dell'affare Keita-Milan . L'accelerata rossonera è stata netta, come avevamo raccontato in mattinana. A conferma di quanto riportato, arrivano le parole dell'agente dello spagnolo, Roberto Calenda: " La Lazio ci ha comunicato di avere un accordo con il Milan , quindi abbiamo capito che il giocatore è sul mercato". Un messaggio chiaro, che apre scenari importanti. Intanto Igli Tare, ds biancoceleste, è arrivato a Milano: incontrerà i rossoneri anche per Biglia.

Nella corsa tra Milan e Juventus all'attaccante biancoceleste il Milan prende quindi la posizione dominante, al di là del possibile accordo sulla parola tra Keita e i bianconeri (più un gradimento, che un accordo). Ma a spazzare il campo dai dubbi su quale squadra si sia mossa ufficialmente per Keita è stato lo stesso agente del giocatore, Roberto Calenda: "Dopo un po' di mesi ci siamo incontrati con Lotito. Il presidente ci ha comunicato di avere un accordo con il Milan. Ora faremo le nostre valutazioni". Quanto costa Keita, quanto ha chiesto la Lotito? "Con la Lazio è difficile saperlo. Abbiamo parlato di molte cose, ma non ci è mai stata un'offerta concreta di rinnovo".



Uno scenario sembrava quello, appunto, di un rinnovo per Keita con clausola: una soluzione che avrebbe accontentato il giocatore da un lato e avrebbe comunque lasciato aperta la porta per una cessione, ad una cifra però stabilita. Evidentemente la Lazio ha deciso di non percorrere questa strada, avendo già in mano l'offerta del Milan.



Quella col Milan però non è una trattativa unica: Igli Tare, ds della Lazio, è a Milano e nelle prossime ore incontrerà Fassone e Mirabelli. Gli uomini mercato del Milan, dopo aver chiuso anche per Rodriguez, sono pronti a dare l'assalto al pacchetto completo Keita-Biglia. Il centrocampista, infatti, è l'altro obiettivo dichiarato e sul piatto il Milan potrebbe mettere 50 milioni, una cifra che la Lazio potrebbe accettare. Si attendono sviluppi.