Keita Baldé è il sogno dei "due" Milan

7 gennaio 2017

Da Roma, sponda biancoceleste, arriva un segnale importante per la cessione di Keita che non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto. Lotito, infatti, è a un passo da El Ghazi, esterno dell'Ajax seguito in passato anche dal Milan. Proprio l'arrivo dell'olandese renderebbe praticabile la partenza del senegalese, ora impegnato in Coppa d'Africa. Con buona pace di Simone Inzaghi e dei tifosi.



Trenta milioni di euro, la richiesta della Lazio, non sono certo pochi e Galliani si trova con le "mani legate". L'imput è quello di un mercato a costo zero e l'autorizzazione dei cinesi per chiudere l'affare già a gennaio sembra essere quasi impossibile. L'ad in carica vorrebbe regalarlo subito a Montella per puntare alla qualificazione in Champions League e per anticipare la concorrenza: non bisogna dimenticare che il giovane ex Barcellona è seguito da vicino anche da Inter e Juve. L'attuale dirigenza e quella futura sono d'accordo sul valore del giocatore, ma non sulle tempistiche dell'affare. Un problema che rischia di rallentare la crescita della squadra.