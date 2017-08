Kalinic-Milan: prestito con obbligo di riscatto a 25 mln

18 agosto 2017

La telenovela per portare Nikola Kalinic al Milan è molto vicina alla sua conclusione positiva. I rossoneri sono tornati a trattare in giornata con la Fiorentina , e i contatti sono stati quasi risolutivi: manca veramente poco ma l'accordo si è trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Il giocatore ha presentato un certificato medico, è in Croazia e attende di poter viaggiare a Milano per firmare il contratto.

Dopo un'estate passata con i fuochi d'artificio sul mercato, il Milan sta per consegnare a Montella l'ultimo tassello: il bomber. Tra i tanti nomi fatti la scelta è ricaduta su Nikola Kalinic della Fiorentina ma pur avendo trovato un accordo con il giocatore da tempo, la fumata bianca ha tardato ad arrivare. Il problema è tutto nel pagamento del cartellino, quei 25 milioni di euro per cui la società toscana ha chiesto più garanzie di copertura. Uno stand-by che pare però ora destinato a sbloccarsi. In tempi brevissimi, già entro le prossime 24 ore.



Intanto nell'e-shop ufficiale della Fiorentina la maglia numero 9 indossata nelle ultime due stagioni da Kalinic è già stata assegnata al neo acquisto Giovanni Simeone. Tutto questo nonostante la trattativa per la cessione al Milan dell'attaccante croato non sia ancora conclusa. Evidentemente Kalinic a Firenze fa gia' parte del passato.



Un altro nodo da sciogliere, non in maniera diretta ma che può essere di impiccio in questo momento, è la cessione di Niang. Il Milan, come noto, ha trovato l'accordo con lo Spartak Mosca per 18 milioni di euro, ma l'attaccante francese non è convinto della destinazione e le visite mediche già fissate in Russia sono state annullate. Niang vorrebbe restare in Italia e con l'interesse concreto del Torino l'affare con lo Spartak potrebbe anche saltare.