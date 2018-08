Kalinic-Atletico, ci siamo: accordo col Milan, martedì le visite mediche

06/08/2018

Termina dopo un solo anno l'avventura di Nikola Kalinic con la maglia del Milan, che dopo diversi giorni di trattative ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid. Il croato è atteso in Spagna per le visite mediche, che saranno effettuate nella giornata di martedì. L'affare prevede il trasferimento del giocatore in prestito con obbligo di riscatto: un'operazione da 18-20 milioni di euro totali.