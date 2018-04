Kakà, occhiolino al Milan: "Tornare? La porta è sempre aperta per me"

27 gennaio 2016

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". La citazione, tratta da una celebre canzone di Venditti, potrebbe presto tornare di moda per Galliani. Il motivo si chiama Ricardo Kakà, che dagli Stati Uniti fa l'occhiolino al Milan: "Tornare un giorno in rossonero? Non so, per ora sono felice negli Usa - dice il brasiliano in un'intervista a FifaTv -. Ho adorato giocare nel Milan e credo che lì ci sarà sempre una porta aperta per me".