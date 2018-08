Ingaggio, buonuscita e plusvalenze: ecco cosa blocca l'affare Higuain-Caldara-Bonucci

01/08/2018

Ma cerchiamo di spiegarci in maniera più chiara e semplice.



1) Normalmente un giocatore inserito in una trattativa ne esce con un guadagno economico a meno che, e non è il caso di Higuain, non sia reduce da una o più stagioni pessime

2) Non è stato il Pipita a chiedere la cessione, anzi. Lui a Torino sta bene, guadagna bene (bonus vittorie compresi), vince e, probabilmente, vincerebbe ancora. Magari la Champions, obiettivo dichiarato del club. A metterlo sul mercato è stata la Juve che, inserito Ronaldo in rosa, ha bisogno di fare cassa.

3) Come dicevamo, nell'affare ci guadagnano tutti. La Juve, che si porta a casa Bonucci pagandolo (di ingaggio) meno di Higuain, incassa i soldi della cessione del Pipita (con plusvalenza annessa) e mette a bilancio un +25mln (altra plusvalenza) grazie al passaggio di Caldara in rossonero; il Milan, che acquista un grande centravanti con una spesa spalmata e tutto sommato contenuta, si libera del pesante stipendio di Bonucci e si porta a casa un giovane meno costoso e molto promettente come Caldara; e perfino Caldara e in qualche modo Bonucci: il primo perché trova una squadra pronta a dargli un posto da titolare e un ingaggio superiore alla Juve, il secondo perché torna dove vuole e può inseguire il sogno di vincere la Champions prima di chiudere la carriera.



Chi manca all'appello? Indonvinato: Gonzalo Higuain. Che giustamente, a questo punto, si è arrabbiato. Ergo, ha chiarito alla Juve che vuole una buonuscita di circa 6 milioni e al Milan che vuole 9 milioni, e non 7,5, di ingaggio. Per non parlare della formula di acquisto: il Pipita non è troppo felice del prestito con diritto di riscatto. Se ne farà una ragione, perché questo è in fondo solo un "capriccio", ma tant'é. Quindi da risolvere realmente c'è l'altra questione. Che, citando un famoso film, può essere sintetizzata in qualcosa di simile a un "riempimi di soldi".



Certo, vista così siamo a un passo dal burrone. Ma è calciomercato, quindi il burrone, in trattative così avanzate, è sempre un passo più in là. Insomma, Higuain andrà al Milan, Bonucci (risparmiato non a caso da Gattuso nel match di ieri notte contro il Tottenham) alla Juve e Caldara, come il Pipita, alla corte di Gattuso. Ma solo dopo un'altra, lunga, giornata di colloqui. In cui tutti dovranno fare un passettino indietro. La Juve, il Milan e Higuain. Perché una cena sontuosa fa piacere a tutti ma il conto, of course, tra amici si divide.