Il West Ham pensa a Niang

11 gennaio 2017

Nonostante la resistenza del Milan, che lo continua a considerare incedibile, M'Baye Niang è finito nel mirino del West Ham che sta cercando un attaccante per sostituire Sophiane Feghouli, inseguito dalla Roma di Luciano Spalletti (chiesti tre milioni per il prestito). Al momento il francese non vorrebbe lasciare Milano e l'eventuale trattativa potrebbe essere imbastita solo nel caso in cui arrivasse Deulofeu alla corte di Montella.