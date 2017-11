Il papà di Suso spaventa il Milan: "Ha sempre tifato Real Madrid"

10 novembre 2017

Da uomo in più del Milan a prezzo pregiato del mercato il passo è breve. Pur con il recente rinnovo firmato, fresco della convocazione con la nazionale spagnola Suso è finito tra i rumours di mercato della Liga. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il padre: "Se torna in Spagna sarà per una grande squadra. Fin da bambino tifa Real Madrid , le sue foto da piccolo sono sempre in 'blanco'". Il Milan non può dormire sonni tranquilli.

Dopo un inizio di campionato turbolento con il ritardo di condizione e i continui cambi di modulo di Montella che lo hanno limitato, Suso si sta confermando come una delle poche certezze del Milan di questa stagione. Con i suoi gol e le sue prestazioni si è meritato il fresco rinnovo con la società rossonera, ma il suo futuro potrebbe anche essere lontano dall'Italia. Dopo la nazionale spagnola il numero 8 rossonero è finito nel mirino di diversi club in giro per l'Europa, anche in Spagna dove tornerebbe volentieri. E la destinazione sarebbe sola una: Real Madrid.



"Se tornerà in Liga sarà solo per giocare in una grande squadra - ha confermato Jesus Fernandez, il padre, a Radio Marca -. Fin da bambino ha sempre tifato Real Madrid e tutte le foto sono sempre con quella maglia addosso". L'ex Almeria potrebbe diventare un pezzo pregiato da sacrificare in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League per gli uomini di Montella.