Il Milan vuole blindare Donnarumma, pronto un rinnovo da 50 milioni

28 dicembre 2016

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe raggiungere l'intesa entro il 25 febbraio 2017, giorno del 18mo compleanno di Donnarumma e data a partire dalla quale il portiere potrà firmare contratti di durata superiore ai tre anni. L'idea del club rossonero è quello di offrire al ragazzo un rinnovo di quattro anni (l'accordo in essere scadrà nel 2018) con ingaggio che passerà dal milione netto attuale ai 5 a stagione, comprensivi di bonus, con il nuovo stipendio che sarà versato a partire dal 1 luglio 2017. Una proposta che, al lordo, costerà al Milan 50 milioni.



Fassone, Galliani e pure i rappresentanti del consorzio cinese sono convinti che l'investimento sul giovanissimo portiere di Castellammare di Stabia sia necessario. Già oggi la quotazione di Donnarumma sfiora proprio quei 50 milioni che il Milan ha intenzione di spendere per lui, considerato vero e proprio patrimonio del club. C'è da convincere però Mino Raiola e c'è da farlo pure in fretta per non rischiare di perderlo. Con il potente agente di mezzo, anche quel "sono legatissimo al Milan", pronunciato dal portiere dopo la vittoria in Supercoppa, non fa stare tranquilla la dirigenza rossonera.